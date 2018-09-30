• قورة: الهيئة العليا ستناقش الأزمة.. والهضيبي: القرار لا يتعارض مع وجوده في الحزب

• اجتماع الأربعاء المقبل لمناقشة إجراء انتخابات هيئة عليا مبكرة وعودة بعض المفصولين.. ونتمنى التوفيق لفؤاد فى حياته السياسية



أعلن ائتلاف دعم مصر تعيين النائب أحمد السجينى، أمينًا عامًا للائتلاف، بعد أسابيع قليلة من تقدمه باستقالته من حزب الوفد، مشيرا إلى أن القرار جاء استكمالا لتعديلات الائتلاف الجديدة التى أعلن عنها مؤخرًا، والذى شهدت تغييرات هيكيلية.

وبدأت التغييرات بالموافقة على تولى النائب عبدالهادى القصبى رئيسا للائتلاف بالتزكية، ثم إجراء تعديلات على اللائحة الداخلية أسفرت عن التوسع فى عدد نواب الرئيس وإلغاء انتخاب المكتب السياسى للائتلاف، ومن المنتظر أن يستقر الائتلاف خلال الأيام المقبلة على نائبين جدد للرئيس، بعدما اختار ستة نواب للقصبى وفقا للائحة وتعديلاتها الأخيرة.

وفى سياق متصل، شدد مساعد رئيس الحزب ياسر قورة على أن قرار تعيين السجينى فى الائتلاف سيكون مطروحا على أجندة اجتماع الهيئة العليا للحزب، مشيرا إلى أن الهيئة العليا إما أن توافق على استمراره أو ترفص وبالتالى يتم استدعاؤه لمناقشته فى الأمر للوصول إلى قرار بشأنه.

وقال المتحدث باسم حزب الوفد ياسر الهضيبى، إن اختيار السجينى أمينا عاما للائتلاف، لا يتعارض مع وجوده فى حزب الوفد، وأؤكد أن السجينى ما زال عضوا فى حزب الوفد ولم يتقدم باستقالته حتى الآن، رغم إعلان السجينى التقدم باستقالته فى أوائل سبتمبر الماضى.

وأوضح الهضيبى أن الهيئة العليا ستعقد اجتماعا الأربعاء المقبل بحضور رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة اجراء انتخابات هيئة عليا مبكرة، ومناقشة عودة بعض المفصولين فى إطار المبادرة التى أطلقها تحت شعار «عودة الطيور المهاجرة» ومناقشة بعض الأمور التنظيمية وما يستجد من أعمال.

وأضاف الهضيبى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن انتخابات الهيئة العليا للحزب كان مقررا إجراؤها فى إبريل 2019، لكن سيتزامن ذلك مع وجود احتفالات مئوية الحزب وانتخابات المحليات المنتظرة أول العام، وفضلنا إجراء انتخابات الهيئة العليا مبكرا حتى يكون هناك وقت للتركيز فى انتخابات المحليات».

وبشأن فصل النائب محمد فؤاد قال الهضيبى: «فؤاد تم فصله من الحزب، ونتمنى له التوفيق فى حياته السياسية القادمة، مشيرا إلى أن الحزب نظم مسيرة العائلة المقدسة، ونظم فعاليتين فى القليوبية الأولى قافلة طبيبة بيطرية للكشف على مواشى الفلاحين، وأخرى لتصليح الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالمجان، مضيفا: «الوفد قادم وبقوة».

من جهته قال ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد، إن فكرة إجراء انتخابات مبكرة للهيئة العليا تم طرحها ورحب بها رئيس الحزب وهناك عدد من أعضاء الهيئة العليا لديهم نفس التوجه وأعتقد أنه سيلقى ترحيبا وموافقة منهم.

وبشأن عودة فؤاد للحزب قال قورة لـ«الشروق»: «موضوع فؤاد انتهى، والملف أغلق وحاليا عودة فؤاد من عدمه غير مطروحة على أجندة الحزب فى الوقت الحالى، أما السجينى فإنه لم يستقل رسميا من الوفد».