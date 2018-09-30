دائمًا ما ترصد عدسات التلفزيون لقطات هامة وأحداث تاريخية، ليتم توثيقها على مدار التاريخ، منها مثلا لقطات الاغتيال التي ترصد لرؤساء الدول والشخصيات الهامة على الهواء، أثناء وجود المصور لتغطية أو مؤتمر أو عرض، من الممكن أن يكون وجوده في الحدث أكثر أهمية ويتم من خلال الكاميرا نقل وتوثيق لقطة للتاريخ.

رؤساء دول عدة تم اغتيالهم على الهواء ورؤساء وزراء وسفراء وحتى رؤساء أحزاب ذي شعبية كبيرة، ومن الممكن أن تسجل العدسات أيضًا لقطات استشهاد واغتيال شخصيات مدنية، مثل مشهد استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة، الذي تحل اليوم الذكرى الـ18 لاستشهاده على الهواء.

وترصد لكم بوابة «الشروق» أبرز حالات الاغتيال التي تمت على الهواء..

الرئيس الأمريكي جون كينيدي:

في 22 نوفمبر 1963، قُتل الرئيس الأمريكي خلال زيارته لمدينة دالاس بولاية تكساس رفقة زوجته جاكلين، وأطلق قناص كان يرصد الرئيس الأمريكي النار عليه، أثناء مرور الأخير بأحد الشوارع في سيارة مكشوفة.

وكان الآلاف من المواطنيين وقفوا على جانبي الطريق لمتابعة أول زيارة لرئيس أمريكي للمدينة التي صدرت معظم التهديدات بقتله منها، وجمع وقتها المحققون الفيديوهات التي التقطت التي قادتهم إلى التمثيل الحقيقي لما حدث.

الرئيس أنور السادات:

السادس من أكتوبر 1981، هو يوم أسقطت فيه الأعلام وعلت أصوات البكاء في أرجاء مصر، عقب حادثة المنصة، التي اُغتيل فيها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث أطلقت مجموعة مسلحة على رأسها الملازم الأول خالد الإسلامبولي، خلال العرض العسكري النار على الرئيس الراحل السادات فلقي ومعه 8 من الشخصيات الهامة مصرعهم.

وسجلت لقطات التلفزيون التي كانت تنقل العرض الذي أقيم بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، الحادثة بالكامل، وحُكم على خالد الإسلامبولي، في أبريل 1982 بالإعدام رمياً بالرصاص لاحقاً.



الرئيس الجزائري محمد بوضياف:

في يونيو 1992، كان الرئيس الجزائري بوضياف، يلقي خطابًا بالمركز الثقافي بمدينة عنابة، وانفجرت قنبلة في المنصة الرئاسية، وعقبها قام الملازم مبارك بومعرافي، بإطلاق النار في جسد بوضياف ليسقط قتيًلا.



رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين:

اغتيل في نوفمبر 1995 إسحاق رابين خامس رئيس وزراء إسرائيلي، على يد يهودي متطرف يدعى إيجال عامير، ويعد رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الوحيد الذي يتم اغتياله.

وكان رابين يلقي كلمته خلال مهرجان مؤيّد للسلام في ميدان "ملوك إسرائيل" في مدينة تل أبيب.



اغتيال بينظير بوتو:

في ديسمبر 2007، أُغتيلت رئيسة وزراء باكستان، في مدينة راولبندي القريبة من العاصمة إسلام آباد بعد إطلاق النيران وقيام المهاجم بتفجير نفسه في الموكب.

وحدثت عملية الاغتيال أثناء خروج بوتو من تجمع انتخابي حزبي لأنصارها، وقفت في فتحة سقف سيارتها لتحية الجماهير، عندما قام أحد المسلحين بإطلاق النار عليها.



اغتيال أحمد قاديروف:

كان الرئيس الشيشاني أحمد قاديروف، في مايو 2004، يشهد الاحتفال بيوم النصر داخل ملعب دينامو بغروزني، حدث انفجار ضخم، لقى على إثره الرئيس الشيشاني ومعه اثنين من حرسه ورئيس مجلس الجمهورية حسين عيسايف.

وتبنى عملية الاغتيال القائد المعارضة المسلحة الشيشانية شامل باساييف.



اغتيال أندريه كارلوف:

آخر الاغتيالات التي تمت على الهواء، قُتل السفير الروسي أندريه كارلوف في تركيا، أثناء زيارة السفير معرضاً فنياً في العاصمة التركية أنقرة، في ديسمبر 2016، قام الحارس الخاص بالسفير بإطلاق النار عليه أمام وسائل الإعلام.

ورصدت عدسات التلفزيون الجاني بعد تنفيذ عملية الاغتيال وهو يقول: "الله أكبر، الله أكبر، لن ننسى حلب، لن ننسى سوريا، هذا من أجل حلب".



