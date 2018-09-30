علق الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، على أزمة الحضانات التابعة للجمعيات السلفية، موضحًا أن ليس كل الحضانات الموجودة في مصر خاضعة للوزارة، ولكنها تشرف على الحضانات المرخصة فقط.



وقال متحدث «التضامن»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، إن القانون لا يعطينا الصلاحية لإغلاق هذه الحضانات، وتم تقييم 6 آلاف حضانة، مشيرًا إلى وجود آلاف الحضانات غير المرخصة والتي لا تخضع لوزارة التضامن.



كما أشار إلى إعداد الوزارة المشروع القومي لتطوير الطفولة المبكرة والذي يتضمن منهج واحد سيتم تطبيقه في كافة الحضانات التابعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، متابعًا: «المناهج الجديدة تتناول فكرة المخرجات من التعليم، ويرتكز على الجانب الثقافي».



ويُذكر أن النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب تقدم يوم الاثنين الماضي، بطلب إحاطة عاجل موجه لرئيس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن المناهج التي تدرس في الحضانات الشرعية أو السلفية المنشرة في مصر.



