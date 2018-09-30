نائب وزير التعليم: مدرسة الضبعة ساهمت في تغيير الصورة الذهنية للمصريين

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه تم اختيار 150 طالبًا من بين 1600 متقدم للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية، مشيرًا إلى الاختبارات العسكرية والدقيقة التي مر بها الطلاب، وانتقاء أفضل عناصر منهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، إن معظم الطلاب المتقدمين للمدرسة حاصلين على مجموع أعلى من 96% في المرحلة الإعدادية، معقبًا أن اختيار الطلاب للتعليم الفني يمثل صورة مشرفة ويغير الصورة الذهنية المتراكمة عن التعليم الفني في مصر.

وعن إقامة الطلاب الخارجين عن محافظة مطروح، أوضح أن المدرسة بها مبنى فندقي تابع لوزارة التربية والتعليم التي تتكفل بإعاشة الطلاب وتوفير النظافة والحراسة والطعام على مدار السنوات الدراسية للطلاب، لافتًا إلى أنه تم تحويل المدرسة إلى مدرسة متفوقين.

وتابع أن إنشاء المدرسة هو نتاج لجهد مشترك بين 3 وزارت على رأسها وزارة التربية والتعليم، ووزارة الكهرباء والطاقة، ووزارة الإنتاج الحربي، مضيفًا أنه تم إعداد مناهج مدرسة الضبعة على مدار عامين، وتشمل إنشاء وتركيب المفاعل النووي لتدريب الطلاب على العمل في المفاعلات التي سيتم إنشائها عام 2026 في مصر.

وافتتح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم، الأحد، مدرسة الضبعة النووية للتعليم الفني بمطروح.