أسوان تتعرض لأمطار رعدية دون تأثير على سير العمل

شهد عدد من مناطق مركز إدفو، شمال محافظة أسوان اليوم الأحد هطول أمطار رعدية؛ ما أدى إلى انقطاع التيار الكهرباء عن بعض المناطق بدائرة مركز ومدينة إدفو.

وأفادت غرفة عمليات المحافظة، بأن الأمطار التي تعرضت لها مناطق مدينة ومركز إدفو لم تتسبب في تعطيل العمل، وخاصة المدارس فيما استمر العمل بشكل طبيعي.

وأكدت أن المحافظة أنهت استعداداتها لمواجهة تداعيات أي سيول "محتملة" أو أمطار غزيرة قد تتعرض لها المحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع استمرار التحذيرات من احتمال سقوط المزيد من الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل تراكمات السحب التي غطت أجزاء كبيرة من مناطق وأنحاء مركز إدفو.

يُذكر أن هيئة الأرصاد الجوية كانت قد حذرت من حدوث تغييرات جوية، وتساقط للأمطار على جنوب شرق البلاد وخاصة محافظتي البحر الأحمر وأسوان.