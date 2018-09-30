ساد القلق لدى مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد أن أعلن الموقع عن اكتشاف ثغرة أمنية، طالت حوالي 50 مليون مستخدم، وربما تحول هذا القلق إلى خوف لدى المستخدمين من أن يكونوا قد تعرضوا للانتهاك من قبل الهاكرز.

ونرصد في هذا التقرير أبرز الأفلام التي تناولت اختراق الأنظمة والحسابات، من قبل الهاكرز:

1- «Wargames»

يسلط الفيلم الضوء على ديفيد لايتمان، وهو طالب في المدرسة الثانوية، يخترق عن طريق الصدفة، كمبيوتر عسكري عملاق، وعندها يبدأ العد التنازلي للحرب العالمية الثالثة.

الفيلم من إنتاج عام 1983 ومن بطولة ماثيو بروديريك، وجون وود.

2- «Hackers»

يعد هذا الفيلم من الكلاسيكيات السينمائية عن «الهاكرز»، خاصة وأنه يلقي الضوء على الطريقة التي يستخدم بها الأطفال التكنولوجيا لإنشاء مجتمعهم الخاص، حيث يحكي قصة أحد الهاكرز الذي أنتج فيروسًا تسبب أكبر خسارة في تاريخ البورصة.

من إنتاج 1995 وبطولة كل من جوني لي ميلر، وأنجلينا جولي، وجيسي براد فورد.

3- «Take down»

ويستند هذا الفيلم على قصة الهاكر الأمريكي الشهير ديفيد ميتنيك، والذي يعد من أكبر الهاكرز، وأشهر مخترقي الأنظمة في العالم.

من إنتاج عام 2000، وهو من بطولة سكيت أولريش، ورسل وونج.

4- «algorithm»

يتتبع فيلم «الخوارزمية»، الذي أنتج عام 2014، المتاعب التي يجنيها البطل، جرّاء عمله في اختراق الحواسيب، ومنها اختراق حاسوب متعلق بأحد الأعمال الحكومية، وعليه أن يختار بين فضوله وبين حياة أصدقائه.

5- «Eagle eye»

في هذا الفيلم، يتلقى شخصان مكالمة من رقم مجهول من قبل امرأة، ويتلقون مهمة على الهاتف، وإذا لم يتبعوها فسوف يموتون. ويعرض هذا الفيلم الاختراق الفائق على جميع الشبكات، وخاصة العسكرية منها.

6- «Tron»

في هذا الفيلم، يتم اختطاف أحد الهاكرز، وإجباره على المشاركة في ألعاب المصارعة، حيث فرصته الوحيدة في الهروب، بمساعدة أحد البرامج.