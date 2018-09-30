قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة دشنت موقع إلكتروني www.stophcv.eg»»، والخط الساخن «15335»؛ لتوجيه المواطنين لأقرب نقطة لإجراء المسح الطبي الشامل.

وأضاف متحدث «الصحة»، في تصريحات لبرنامج «اليوم»، والمذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن هناك 1400 نقطة بخلاف العيادات المتنقلة لإجراء المسح الطبي الشامل في المرحلة الأولى التي تتضمن 9 محافظات، متابعًا: «على المواطن تسجل بيانات الرقم القومي على الموقع أو الخط الساخن لتوجيهه إلى أقرب نقطة له».

وتابع يتم سحب عينة دم من المواطن لإجراء تحليل فيروس «سي»، بالإضافة إلى تسلميه كارت طبي له وجهان مدون عليه نتيجة التحليل، وقياس السكر والضغط والوزن والسمنة.

وتبدأ وزارة الصحة والسكان، غدًا الاثنين، إطلاق المرحلة الأولى لأكبر مسح طبي في تاريخ البشرية في 9 محافظات منها محافظة مطروح، وبورسعيد، والإسكندرية، وجنوب سيناء، ودمياط، والبحيرة، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط؛ للكشف عن فيروس «سي»، والأمراض غير السارية والسكر والضغط وكتلة الجسم.