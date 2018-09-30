محافظ شمال سيناء: 50 مليون دولار من المعونة الأمريكية لقطاع المياه بالمحافظة

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية في المحافظة لصالح المواطنين.

وطالب المحافظ، فى اجتماعه مع اللجنة الخاصة بمشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية، بحسن إدارة واستخدام الموارد المائية فى المحافظة، والاستفادة من المشروعات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية فى قطاعى المياه والصرف، والبالغ قيمتها 50 مليون دولارا أمريكيا.

وشدد المحافظ، على ضرورة حل مشكلة المياه بمركز ومدينة الشيخ زويد بالانتهاء من المشروعات الجارية، وإضافة محطة تحلية خاصة بمدينة الشيخ زويد، مع سرعة الانتهاء من الأعمال المنفذة فى قطاع مياه الشرب، وتأمين محطة رافع التلول بتوفير معدات الصيانة، مطالبًا بزيادة القدرة الإنتاجية للآبار المقامة بمناطق «المنبطح، والمسواطية، والقسيمة، ونخل، والحسنة فى وسط سيناء».

ومن جانبه، أكد اللواء سعيد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف، على تنفيذ مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف بقيمة 43 مليون دولار من إجمالي المبالغ المخصصة من الوكالة الأمريكية للتنمية لمحافظة شمال سيناء، والبالغة 50 مليون دولارا أمريكيا (نحو مليار جنيها مصريا).

وأضاف أنه يتبقى 7 ملايين دولار لاستكمال تنفيذ المشروعات بها، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 6 محطات لتحلية المياه بمناطق الريسة والريد وصدر الحيطان والقسيمة وأبو الجلود وبغداد والحسنة.

وتابع: «جارى استكمال تنفيذ باقى المشروعات، ومن بينها: شراء سيارات للكسح والمياه والمعدات اللازمة، بتكلفة 2.6 مليون دولارا أمريكيا، وشراء محول كهرباء، بقدرة 3 ميجاوات وجهاز لحماية خطوط المياه ومعدات لكشف التسريب وسيارة لنقل معدات الصيانة، وإنشاء آبار عميقة بوسط سيناء، وطلمبات وخط إنتاج مياه بتكلفة 4.4 ملايين دولارا أمريكيا».

حضر الاجتماع اللواء هشام الخولى، نائب المحافظ، وعبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء سعيد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف، والعميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة الحسنة، ورجب خليل، رئيس قطاع المشروعات فى شركة المياه، والمهندس مصطفى عبد الفتاح، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف بشمال سيناء، وسعيد فوزى، مدير عام مياه الشرب والصرف بوسط سيناء، وسامى حسن عبد الجواد، رئيس قرية الجدى بوسط سيناء، ومحمد علي صبرى، وطارق حسن الباز، استشاريا الوكالة الأمريكية للتنمية، والمهندس حسام الشريف، مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.