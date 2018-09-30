«التعمير والإسكان» يوقع بروتوكول تعاون مع محافظة بورسعيد لإنشاء 294 وحدة سكنية

قام فتحى السباعى ــ رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان ــ بتوقيع عقد اتفاق مع اللواء عادل الغضبان ــ محافظ بورسعيد، للتوسع فى انشاء عدد 294 وحدة سكنية جديدة لمشروع الجوهرة فى إطار الإضافة التى وافقت عليها المحافظة لزيادة طوابق عمارات المشروع القائم حاليا بطابق إضافى.

ويعد مشروع الجوهرة من المشاريع التى أحدث طفرة نوعيه فى مدينة بورسعيد وجعل تلك المنطقة من أرقى مناطق المحافظة منذ عام 1998، كما يتم الآن تطوير جميع الوحدات القائمة، ويشمل ذلك تركيب مصاعد لجميع العمارات وإعادة تشطيب الواجهات والأجزاء المشتركة.

وأثنى فتحى السباعى على الجهود والتسهيلات التى تقدمها المحافظة لإقامة الوحدات الجديدة أو لتنظيم تلقى دفعات الإسكان للمشروعات المختلفة مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا أكبر بين المحافظة والبنك لخدمة أبناء بورسعيد.

وأكد اللواء الغضبان أن طرح الوحدات الجديدة يعد خدمة مضافة إلى أبناء بورسعيد حيث سيتم رفع كفاءة المنطقة بالكامل وإقامة مول تجارى لخدمة سكانها وتطبيق أنظمة الخدمات والتأمين المتبعة حاليا فى التجمعات السكنية الحديثة.

والجدير بالذكر أن لبنك التعمير والإسكان مسيرة تعمير طويلة ورائدة بمحافظة بورسعيد بدءا من مشروع 3024 وحدة فى المنطقة المسماة حتى الآن بمنطقة بنك الإسكان ثم تبعه مشروع أبراج الجولف لعدد 14 برجا بمنطقة الجولف عام 1991، ثم مشروع الجوهرة.

ودعما لشعب بورسعيد، قام البنك بالدور الأكبر فى منح التمويل العقارى لعدد 22000 من حائزى وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى لاستكمال ثمن الوحدات بقيمة تمويلية تصل إلى أكثر من نصف مليار جنيه. وجرى الانتهاء من إجراءات تسليم 5000 وحدة للمرحلة الأولى والثانية وجار تسليم عدد 5000 وحدة اخرى قريبا.