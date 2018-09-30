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فيديو.. وزير القوى العاملة يوجه رسالة للشباب: «أنتم أمل مصر»

محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
إيفون مدحت 
نشر فى : الأحد 30 سبتمبر 2018 - 6:14 ص | آخر تحديث : الأحد 30 سبتمبر 2018 - 6:14 ص
وجه الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عدة رسائل إلى الشباب وبعض المؤسسات العامة بالدولة، والرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وخاطب وزير القوى العاملة، خلال لقائه ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس السبت، الشباب لحثهم على الاتقان في العمل من أجل المستقبل، قائلًا: «أنتم أمل مصر، فاعملوا من أجل ذلك».

واختص مجلس النواب، برسالة تشجيعية للمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم خلال دور الانعقاد المقبل، مستخدمًا تلك الكلمات: «ربنا يعينهم في المرحلة المقبلة، لأن هناك تشريعات كثيرة تحتاج إلى الصدور وعلى رأسها قانون العمل».

وأنهى تصريحه، بتوجيه كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «ربنا يعينك ويوفقك على تحقيق ما تتمناه لمصر».


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