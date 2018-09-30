فرانكفورت يستعيد انتصاراته برباعية في هانوفر بالدوري الألماني

حقق آينتراخت فرانكفورت انتصاره الأول منذ أكثر من شهر ببطولة الدوري الألماني (بوندسليجا)، بعدما تغلب 4 / 1 على ضيفه هانوفر اليوم الأحد في المرحلة السادسة للمسابقة.

وارتفع رصيد فرانكفورت إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين ظل هانوفر قابعا في ذيل الترتيب برصيد نقطتين، عقب تلقيه خسارته الرابعة هذا الموسم مقابل تعادلين، علما بأنه الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في البطولة خلال الموسم الحالي.

افتتح إيفان نديكان التسجيل لفرانكفورت في الدقيقة 36، قبل أن يضيف زميلاه أنتي ريبيتش وجوناثان دي جوزمان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 45 و59.

وقلص فلورينت موسليجا الفارق بتسجيله هدف هانوفر الوحيد في الدقيقة 86، غير أن لوكا جوفيتش أضاف الهدف الرابع لفرانكفورت في الدقيقة 90.

ويرجع آخر فوز لفرانكفورت في المسابقة هذا الموسم إلى 25 أغسطس الماضي، عندما تغلب 2 / صفر على مضيفه فرايبورج في مستهل مبارياته بالبطولة.