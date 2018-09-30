نائب رئيس البنك الدولي يوضح الأهمية الاقتصادية للصناديق السيادية

قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن الصناديق السيادية تساهم في زيادة قدرة الدولة على الادخار، بالإضافة إلى دورها في الحد من الديون والاستثمارات الأجنبية، متابعًا: «الصناديق السيادية تساهم في زيادة الادخار المحلي، مما يحد من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية».



وأضاف، في تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، المذاع بعر فضائية «dmc»، أمس السبت، أن التوترات التجارية في بعض الدول الكبرى قد تؤدي إلى أزمات اقتصادية عالمية، بالإضافة إلى عدم التعامل المبكر مع الديون الدولية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية.



وأشار إلى وجود منظمة التجارة العالمية لحسم النزاعات التجارية والتى يجب احترام دورها في فصل النزاعات، موضحًا أن الدول الآسيوية تتميز بعدم إدخال الأمور السياسية في حركة الاقتصاد.



وأوضح أن التجارة والاستثمار من أهم المكونات التي يعمل عليها البنك الدولي، معقبًا: «تأثير النزاعات التجارية بين الدول يؤثر على النمو الاقتصادي العالمي، ويسمى التأثير غير المباشر على الدول».