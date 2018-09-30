الأحد 30 سبتمبر 2018 7:31 ص القاهرة القاهرة 27°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل يتأثر «الأهلي» بانسحاب شركة صلة السعودية من رعاية النادي؟
النتـائـج تصويت

ترامب: أنا وزعيم كوريا الشمالية «وقعنا في الحب»

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
واشنطن - د ب أ
نشر فى : الأحد 30 سبتمبر 2018 - 7:26 ص | آخر تحديث : الأحد 30 سبتمبر 2018 - 7:26 ص
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام حشد من أنصاره في وست فيرجينيا، مساء السبت، إنه والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "وقعا في الحب" في الوقت الذي بدأت فيه التوترات بين البلدين في الهدوء خلال العام الماضي.

وقال ترامب: "لقد كنت عنيفا للغاية، وهكذا كان هو، ونحن نتبادل التهديدات.. ثم وقعنا في الحب".

وأضاف لقد "كتب لي رسائل جميلة، وهي رسائل رائعة. ووقعنا في الحب".

وأشار ترامب إلى توقف بيونج يانج عن اجراء تجارب نووية، فضلًا عن التوقف عن إطلاق الصواريخ الباليستية، كدليل على أن نهجه مع كوريا الشمالية كان ناجحا، حتى بينما يقول المنتقدون إن البرنامج النووي لكوريا الشمالية ما زال مستمرا.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك