وزير البترول: مصر نجحت في تحقيق منظومة متكاملة للطاقة

• طرح مناقصة لاستكشاف حقول البترول في البحر الأحمر قبل نهاية 2018



قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر نجحت في تحقيق منظومة متكاملة من الطاقة، ولديها القدرة على أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في وقت وجيز، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في عمليات البحث والاستكشاف لتعظيم استدامة الموارد.



وأوضح وزير البترول، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن مصر قادرة على إقامة مشروعات عالمية في مجال البترول، مشيرًا إلى طرح مناقصة لاستكشاف حقول البترول في البحر الأحمر قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى تقدم شركات عالمية للاستكشاف في البحر الأحمر.



وأضاف أن هناك اهتمام من جميع وسائل الإعلام العالمية بخبر إيقاف استيراد مصر للغاز من الخارج، متابعًا أن مصر أصبحت لديها إمكانيات لإقامة صناعات داخلية بعد توفير الغاز، كما لديها القدرة على استخراج كل مواردها الطبيعية من باطن الأرض والاستفادة منها.



وأشاد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في وضع استراتيجية لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج للغاز الطبيعي في عام 2014، معقبًا: «قمنا بطرح مزايدات عالمية، ثم وقعنا اتفاقيات مع الشريك الأجنبي، ووضعنا خطوات تنفيذية يليها المتابعة والإشراف، وطرحنا قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز العام الماضي، ووضعنا اللائحة التنفيذي له هذا العام».



وأعلنت وزارة البترول، أمس السبت، توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بعد تسلمها لآخر شحنة مستوردة منه الأسبوع الماضي.