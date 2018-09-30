الزمالك: الاتحاد السعودي أخطرنا بموعد السوبر

أكد أمير مرتضي منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الاتحاد السعودي، اخطر مسؤولي اتحاد الكرة والزمالك، بموعد مباراة السوبر المصري السعودي بين الفريق الأبيض والهلال ، والمقرر لها يوم 6 أكتوبر المقبل.

المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أكد أن اتحاد الكرة تم إخطاره من قبل الاتحاد السعودي بموعد المباراة، بعدما أكدت مصادر داخل الاتحاد ،أنه لم تصله أي مخاطبات حتى تاريخه بشأن اللقاء الذي أعلن عنه الاتحاد السعودي بين الزمالك والهلال .

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أكد أنه لم تصل أي مخاطبات للاتحاد بشأن المباراة أو تفاصيلها، خاصة بعد اعتذار فريق الأهلي عن المشاركة .

وأوضح أمير مرتضى، أن الاتحاد السعودي أرسل خطاب لنظيره المصري بإقامة مباراة السوبر بين الزمالك والهلال وأن الأمور تسير بشكل وفقًا للوائح ، مشيرًا إلي أن الاتحاد السعودي أرسل للزمالك مواعيد المباراة ومراسم البطولة وكل شئ يخص هذه المباراة.