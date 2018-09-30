تحرير 160 محضر مخالفات متنوعة ورفع الإشغالات بأسيوط

أكد محافظ أسيوط اللواء جمال نورالدين، تكثيف حملات اليوم الواحد بكافة أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين لضبط الأسواق والمخابز والمستودعات ومحطات الوقود ومحاربة جميع ظواهر الغش التجارى حفاظا على حقوق المواطنين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وقالت هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، في بيان لها اليوم الأحد، إن الحملات التي تم شنها على الأسواق والمحال العامة ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، بالاشتراك مع إدارة التموين بالمركز وقسم الإشغالات والمتابعة أسفرت عن تحرير 160 محضر مخالفات متنوعة.

وأضافت أنه تم تحرير 110 محاضر بمدينة القوصية، و22 محضراً بقرية فزارة، و28 محضراً بقرية مير، لافتة أنه تم رفع المخلفات من الشوارع والميادين بدائرة المركز والقرى التابعة له، والقضاء على تجمعات القمامة واستبدالها بصناديق تجميع قمامة حفاظا على المظهر الجمالى للمدينة والحد من انتشار الأمراض.

وأشارت إلى قيام الوحدة المحلية بمركز القوصية، بالاشتراك مع قسم الإشغالات بالمرور على كافة المنشآت الحكومية من مدارس ومستشفيات بنطاق المركز ورفع كافة الإشغالات المحيطة بها، ورفع الباعة الجائلين وعربات الكارو والتحفظ عليها بدائرة الوحدة المحلية.