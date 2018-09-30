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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الأحمر لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد السلام، ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد الرباعي سعد الدين سمير وميدو جابر ومروان محسن وعمرو السولية، بسبب الإصابة، فيما أعاد كارتيرون اللاعبين ناصر ماهر وباسم علي وصبري رحيل للقائمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

خط الدفاع: باسم علي - أحمد فتحي - محمد هاني - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف - صبري رحيل - علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور - هشام محمد - أكرم توفيق - كريم نيدفيد - أحمد حمدي - وليد سليمان - مؤمن زكريا - إسلام محارب - أحمد حمودي - ناصر ماهر.

خد الهجوم: صلاح محسن - وليد أزارو.