محمد صبحي يوجه رسالة للشباب المقبلين على الزواج

وجه الفنان محمد صبحي، رسالة للشباب المقبلين على الزواج، مطالبا إياهم بضرورة تحمل المسؤولية والكفاح ليس لتكوين شقة فاخرة بل لتكوين أسرة سليمة.



وأضاف في لقائه ببرنامج «هو ده»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس السبت، أن الشباب الحالي يريد أن يتزوج وهو جاهز ويفكر في ديكور الفرح والفستان والبدلة قبل الأساسيات، معقبًا: «الاهتمام بديكور الفرح من أولويات الزواج طيب هتكافحوا إمتى؟».



وأوضح أنه تزوج بإمكانيات بسيطة حيث اقتصرت شقته على غرفة نوم تكلفتها 270 جنيهًا، دفعها بالتقسيط، متابعًا: «حمايا بعد سنتين خطوبة وقفلي وقالي أنت مأجر عجلة ولازم تعمل حاجة وساعدني بـ3 كراسي مكسرين، وعملت ترابيزة من الخشب عشان أعمل ديكور».



وأشار إلى تبزيره في بداية الخطوبة واهتمامه بالتنزه مما أضاع عليه فرصة الحصول على شقة جيدة كانت أمامه نظرًا لارتفاع سعرها عن إمكانياته في ذلك الوقت، مطالبًا الشباب بالاهتمام بالأساسيات والكفاح من أجل الزواج.



