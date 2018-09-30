وزير الرياضة يحضر عمومية الكاف بشرم الشيخ

حضر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الأحد، فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

وقال أشرف صبحي: "الرياضة أحد أهم الجسور التي تعمل على تحقيق التواصل والترابط بين الأوطان، وكرة القدم أكثر الرياضات شهرة فى العالم، والتي تعد وسيلة فاعلة فى نشر السلام وتعليم التسامح وتقبل الآخر".

وأوضح الوزير أنه قد تم البدء في اتخاذ خطوات مدروسة لتنفيذ مشروع قومي للكشف عن المواهب في كرة القدم، والعمل على إعدادها وتأهيلها للاحتراف، بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

يذكر أن يتواجد في الجمعية كلًا من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأحمد أحمد رئيس كاف، وأعضاء المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد القاري.