• نستهدف إنشاء 50 ألف غرفة فندقية في العلمين الجديدة



قال هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الساحل الشمالي أصبح مقصدًا سياحيًا عالميًا الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تزايد الإقبال على الحجز في منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة وخاصة من المصريين.



وأضاف متحدث «الإسكان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أمس السبت، أن عددًا من الفنادق العالمية الكبرى أقبل على توقيع بروتوكولات تعاون مع الوزارة لتشغيل عدد من الفنادق المقرر إنشائها في المنطقة السياحية والفندقية بطول 7 كيلو متر من إجمالي 14 كيلو متر، على شاطئ مدينة العلمين الجديدة الذي وصفه بأنه يوازي شاطئ الإسكندرية.



وتابع أن المجموعة السياحية العالمية التي التقت رئيس الوزراء أمس، لديها خبرة تمتد إلى أكثر من 20 عامًا في هذا القطاع، قد أعلنت عن رغبتها في تشغيل عددًا من المشروعات السياحية والفندقية في مصر الفترة الحالية، وعليه تم الاتفاق على المشاركة في إنشاء منتجع سياحي، تتولى الوزارة مسؤولية تجهيزه، ثم تتولي المجموعة الترويج والتشغيل والإدارة وذلك كمرحلة أولى.



وأوضح أنه جاري البحث عن منطقة أخرى على ساحل البحر الأحمر لإنشاء منتجع سياحي آخر بالتعاون بين الوزارة ونفس المجموعة السياحية، مستطردًا أن الوزارة تستهدف إنشاء 50 ألف غرفة فندقية في العلمين الجديدة.



وذكر أن الوزارة باعت 5 أبراج شاطئية من المتواجدة على الساحل مباشرة، وجاري الترويج عن باقي الأبراج بالإضافة إلى الأخرى الجاري إنشائها في المنصورة الجديدة.



وعن الاستثمارات في عين موسى، واصل: «تلك المنطقة تاريخية وبها وأثر ديني، وتضم عيون مائية كبريتية، لذلك جاري بحث كيفية الاستغلال الأمثل للسياحة الاستشفائية بها»، مشيرًا إلى زيارة محافظ جنوب سيناء، منتجعين للسياحة الاستشفائية في المجر والنمسا؛ للتعرف على تجربتهما ونقل تلك الخبرات إلى مصر.



التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس السبت، مسؤولي مجموعة منتجعات وفنادق «NIKKI BEACH» العالمية، وذلك بحضور وزيرة السياحة، لبحث الشراكة في مشروعات بالعلمين والبحر الأحمر.





