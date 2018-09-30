قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك جهات تولي اهتمامًا كبيرًا بأحد ملفاتها على حساب آخر، لكن وزارة القوى العاملة لا يمكنها إهمال أحد ملفاتها لكونها يجب أن تعمل عليها جميعًا بالتوازي.



وأضاف وزير القوى العاملة، خلال لقائه ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس السبت، «ما زلت غير راضي على أداء الوزارة، وعلى كم الإنجاز الذي حققته حتى الآن».



وأوضح أن إنجازات الوزارة لم تظهر بشكل كامل حتى الآن، لكونها تعمل على عدد من الملفات بشكل متوازي وهو ما يستغرق وقتًا لتحقيق الأهداف المنشودة، معقبًا: «لذلك لم نصل للإرضاء الكامل للمواطن حتى اللحظة».



وعن العمالة غير المنتظمة، ذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة لأنها بالفعل أولى بالرعاية، متابعًا أن وزارة القوى العاملة هي الجهة الوحيدة التي تضع عينها على العمالة غير المنتظمة، ولديها إدارة خاصة معنية بهذا الملف.



