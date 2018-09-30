إعصار ترامي القوي يصل اليابسة غرب اليابان

ضرب إعصار "ترامي" غرب اليابان، اليوم الأحد، وجلب بالفعل أمطارا غزيرة ورياحا قوية، بينما تم إلغاء أكثر من 1100 رحلة جوية.

وكان قد تم تعليق الكثير من خدمات القطارات، بما فيها قطارات "شينكانسن" السريعة وتم إغلاق مطار "كانساي" الدولي اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا "02:00 بتوقيت جرينتش"، حيث من المتوقع أن يصل الإعصار الـ24 في الموسم إلى اليابسة في منطقة "كانكي" مساء اليوم.

وتسبب إعصار "ترامي" في سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية في جنوب وغرب اليابان وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع بجزيرتي "أوكيناوا" و"كيوشو".

وذكرت شركات الكهرباء المحلية أن حوالي 313 ألف أسرة انقطع عنها التيار الكهربائي في جزيرة كيوشو وأكثر من 160 ألف في مقاطعة أوكيناوا، حيث تجرى انتخابات لاختيار الحكام.

وكان إعصار "ترامي" قد ضرب أوكيناوا أمس السبت، وكان مصحوبا برياح وأمطار غزيرة؛ ما أدى لإصابة أكثر من 20 شخصا وسقوط الأشجار، طبقا لوسائل إعلام محلية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من الساعة الثالثة مساء "06:00 بتوقيت جرينتش"، كانت عين العاصفة على بعد حوالي 50 كيلومترا، جنوب منطقة "كيب أشيزوري" على جزيرة شيكوكو، متجهة من الشمال إلى الشرق، بسرعة 45 كيلومترا في الساعة، مصحوبة برياح بلغت أقصى سرعة لها 162 كيلومترا في الساعة وزوابع سرعتها 216 كيلومترا في الساعة.