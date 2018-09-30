«الحوثيون» يعلنون استهداف زوارق حرس الحدود السعودي داخل ميناء جيزان

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأحد، عن استهداف مجموعة من زوارق حرس الحدود السعودي داخل ميناء جيزان.

وذكرت قناة «المسيرة» الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، أن القوة البحرية والدفاع الساحلي نفذت عملية نوعية استهدفت فيها مجموعة من زواق حرس الحدود السعودي داخل ميناء جيزان.

وحتى الآن، لم تصدر قوات حرس الحدود السعودي أو قيادة لتحالف العربي أي تعقيب حول ما أعلنه الحوثيون.

وتقود السعودية تحالفًا في اليمن منذ عام 2015 ضد الحوثيين الذين أجبروا الحكومة على الخروج من صنعاء وسيطروا على مساحات شاسعة من البلاد.