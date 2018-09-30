غموض حول خطاب تأجيل مباراة الزمالك والإسماعيلي

كشف الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، عن عدم تلقيه خطابًا من اتحاد الكرة حتى الآن يفيد بتأجيل مباراة الإسماعيلي في الجولة العاشرة للدوري المصري، والمقرر لها يوم 6 أكتوبر المقبل، بالرغم من ارتباط الفريق بخوض مباراة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفس اليوم.

وكان مسؤولو نادي الزمالك أعلنوا في وقت سابق أنه سيتم تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الإسماعيلي في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري، بسبب ارتباط الفريق بخوض لقاء الهلال السعودي.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس بعد العودة من الكويت بعد التأهل لدور الستة عشر للبطولة العربية بعد التعادل مع القادسية الكويتي.