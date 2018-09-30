أبوريدة: إنفانتينو يثق في دعم مصر وإفريقيا لإعادة انتخابه رئيسًا للفيفا

أعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، دعم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، مؤكدا دعم مصر وقارة إفريقيا لإعادة انتخابه مرة أخرى رئيسا لـ"فيفا".

وأوضح أبو ريدة، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، كاف، في شرم الشيخ، والتي يحضرها إنفانتينو بدعوة من الاتحاد المصري، أن اتحاده وكذلك كل قادة إفريقيا في كرة القدم يدعمونه لدورة جديدة في ظل ما يقدمه من تطوير لكرة القدم على مستوى العالم.

أشار رئيس الاتحا،د إلى أن إنفانتينو، وعد بمدخلات مادية وفنية ضخمة لكرة القدم الإفريقية، كما ساهم بقراراته في زيادة مقاعد القارة السمراء في بطولات كأس العالم بداية من مونديال 2026 بعد سنوات طويلة من عدم تنفيذ الوعد، مشيرا إلى أن الجميع يدعمه في الانتخابات.

وأضاف، بأن رئيس الفيفا محب لمصر وقارة إفريقيا ودائما ما ينظر إليها في قراراته ويعمل على مساعدتها وتطوير كرة القدم بها، بينما أوضح إنفانتينو أنه ممتن بشدة لمصر وقادة إفريقيا في كرة القدم، وسعيد بحضوره للجمعية العمومية لـ"كاف"، بتنظيم الاتحاد المصري.