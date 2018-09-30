«الإسكندرية السينمائي» يطلق اسم هند موسى على المركز الصحفي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، والذي يقام في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر عن إطلاق اسم الكاتبة الصحفية هند موسى والتي توفيت أمس، على المركز الصحفي الخاص بالمهرجان خلال الدورة الرابعة والثلاثين تكريما وتخليدا لاسمها، كما ستصمم إدارة المهرجان بوستر خاص للزميلة الراحلة داخل المركز الصحفي.

وكانت الزميلة الراحلة قد تميزت خلال فترة عملها القصيرة بالصحافة عقب تخرجها من كلية الإعلام، وقدمت العديد من الموضوعات المميزة التي لاقت استحسان الكثيرين، ما أهلها لتولي رئاسة قسم الفن بجريدة التحرير، ولقيت مصرعها خلال عودتها من تغطية فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي.

يشار إلى أنه في تقليد يعد الأول من نوعه في إطار الاحتفاء برموز السينما ممن يكرمهم المهرجان قررت إدارة الإسكندرية السينمائي إطلاق أسماء الفنانين المكرمين في المهرجان علي قاعات العرض والندوات في الفندق الذي تقام به الفعاليات المهرجان، وهي كالتالي قاعة الفنانة الكبيرة نادية لطفي، قاعة الفنان فاروق الفيشاوي، قاعة المخرج أحمد يحيى، قاعة مدير التصوير د. ماهر راضي، قاعة الموسيقار عمر خيرت، قاعة الناقد والكاتب الكبير كمال الملاخ، قاعة المؤرخ والناقد الكبير أحمد الحضري.