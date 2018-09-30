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مؤمن زكريا يوافق على تجديد عقده مع الأهلى

أحمد الدرمللى
نشر فى : الأحد 30 سبتمبر 2018 - 4:19 م | آخر تحديث : الأحد 30 سبتمبر 2018 - 4:19 م

وافق مؤمن زكريا، نجم الأهلى، على تجديد تعاقده مع النادى، عقب فترة من الجدل حول مصيره مع الفريق، وتأخر الإعلان عن العقد الجديد مما أدخل الشك فى نفوس جمهور الأهلى بشأن استمراره أو رحيله، وقد أبلغ اللاعب محمد يوسف، المدرب العام ومدير الكرة، بقراره ورغبته فى البقاء فى صفوف الفريق.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب على العقد الجديد عقب مواجهة فريق وفاق سطيف فى نصف نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا، وأكد مصدر بالنادى أن العقد سيكون لمدة ثلاثة مواسم، مقابل تسعة ملايين جنيه فى الموسم، شاملة قيمة العقد بالإضافة إلى عقد إعلانات.

يذكر أن فكرة رحيل اللاعب على سبيل الإعارة وارد خلال فترة عقده الجديد الذى يبدأ مع بداية الموسم المقبل، على أن يتم حسم هذا الأمر عقب الانتهاء من بطولة دورى أبطال إفريقيا.


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