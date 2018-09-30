سجلت محفظة القروض المشتركة بالبنك التجارى الدولى ــ مصر ارتفاعا بحوالى 6.3 مليار جنيه لتصل إلى 32.9 مليار جنيه خلال النصف الأول مقارنة بـ 26.6 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى.

وسجلت محفظة القروض العقارية 678 مليون جنيه نهاية النصف الأول من العام الجارى مقارنة بـ 416 مليون جنيه فى نهاية العام الماضى 2017.

وكانت القوائم المالية المجمعة للبنك خلال النصف الأول من 2018 كشفت عن ارتفاع أرباحه بنسبة 23.4% على أساس سنوى.

وأوضح البنك أنه حقق أرباحا بلغت 4.42 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 3.58 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2017.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال النصف الأول من العام الجارى، ارتفعت أرباح البنك إلى 4.41 مليار جنيه، بزيادة 22%، مقابل أرباح بلغت 3.6 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2017.

جدير بالذكر أن البنك التجارى الدولى (مصر) حقق أرباحا بقيمة 2.02 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس 2018، بنمو 15%، مقابل أرباح بلغت 1.7 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2017.

وكشف البنك الأسبوع الماضى عن أحدث القروض التى يقدمها لعملائه والتى تأتى فى إطار جهود ومبادرات البنك لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الخطط القومية لترشيد وكفاءة استخدام الطاقة وأعلن (CIB)، عن إطلاق قرض الطاقة الشمسية الذى يمنح تمويلا خاصا للعملاء لتغطية تكاليف شراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية.

ويهدف هذا القرض الحديث إلى دعم العملاء فيما يتعلق بالتزاماتهم المعيشية فى ظل ارتفاع قيمة استخدام الطاقة الكهربائية، وتشجيعهم على استخدام الطاقة المتجددة، وكذلك دعم الجهود القومية لترشيد استهلاك الطاقة.

ويتميز قرض الطاقة الشمسية من البنك التجارى الدولى ــ الذى تصل قيمته إلى 350 ألف جنيه مصرى ــ بسعر عائد تنافسى ومرونة فى فترة السداد تصل إلى خمس سنوات، هذا بالإضافة إلى خصم 50% على المصاريف الإدارية. ويقدم البنك للعملاء أفضل الخيارات التمويلية بالتعاون مع أبرز المؤسسات المرموقة المتخصصة فى مجال الطاقة الشمسية.

يأتى إطلاق قرض الطاقة الشمسية فى إطار التزام البنك بتصميم منتجات وخدمات بنكية تتمحور حول العملاء وتلبى احتياجاتهم. ففى ظل ارتفاع أسعار استخدام الطاقة الكهربائية، يتطلع العديد إلى الحلول البديلة مثل الطاقة الشمسية التى تتميز بتوفير الكهرباء بقيمة أقل، إلا أن تكلفة شراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية تعد عائقًا أمام العديد من الأفراد. ولذلك أطلق البنك التجارى الدولى ــ مصر هذا القرض بهدف مساندة العملاء على التحوّل إلى طاقة أقل تكلفة تساعدهم على توفير قيمة فاتورة الكهرباء على المدى البعيد.

جدير بالذكر أن البنك التجارى الدولى يقود العديد من المبادرات البارزة والحيوية فى مجال كفاءة الطاقة. ويلتزم البنك بتحقيق التوازن فيما بين الهدف الاستراتيجى المتمثل فى زيادة الربحية والحفاظ على الأداء المتميز، وكذلك خلق قيمة مضافة على الصعيد الاجتماعى والاقتصادى والبيئى وذلك فى رؤية مستقبلية شاملة.

وفى عام 2017، نجح البنك فى خفض معدل استهلاكه السنوى من الطاقة بنسبة 40%، أى ما يعادل 11 مليون كيلوواط أو ما يوازى إنارة أكثر من 4500 منزل. ويعد تحقيق هذه النسبة الإيجابية من ترشيد استهلاك الطاقة نتيجة لدمج العديد من الأفكار البسيطة فى أعمال البنك، بما فى ذلك تعميم استخدام تكنولوجيا الليد بمقار البنك وأيضًا الاستخدام المكثف لتكنولوجيا الطاقة الشمسية (مثل شبكات الطاقة الشمسية وسخانات المياه).