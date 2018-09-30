أبوجريشة يعدد مكاسب تأجيل مباراة الإسماعيلي والمقاولون

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أكد محمد محسن أبو جريشة المدير الفنى للإسماعيلى، أن قرار تأجيل لقاء فريقه مع المقاولون العرب بالإيجابي، والذي كان مقرر اقامته غدًا الأثنين ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، مشيرًا أنه احتوى على عدة مكاسب للدراويش.

وقال أبوجريشة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "المكسب الأول هو حصول اللاعبين على فرصة أكبر لالتقاط الأنفاس نظرًا لضيق الوقت بين المباريات".

وأضاف مدرب الإسماعيلى : "ثانى المكاسب إصلاح الأخطاء التى وقع فيها لاعبى الفريق والعمل على تلافيها خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "حرصت على فصل اللاعبين عن ملف المدير الفنى الجديد، الجميع فى حالة تركيز من أجل استعادة الانتصارات المفقودة بالدوري"

وأتم: "ننتظر ما ستفسر عنه قرعة دور الــ32 لكأس مصر، وسنقاتل من أجل العبور للدور المقبل".

وأصدرت لجنة المسابقات قرارًا بتأجيل مواجهة الدراويش مع ذئاب الجبل لأجل غير مسمى.