محافظ بني سويف يستجيب لشكوى مواطن على «واتساب»

استجاب المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف لشكوى من أحد المواطنين على "واتساب" المخصص لاستقبال شكاوى المواطنين كإحدى القنوات التي تتيحها المحافظة في هذا الشأن، حيث التمس المواطن عبد الرحمن عيد محمد توفيق في شكواه، مساعدته في علاج طفله البالغ من العمر سنة واحدة ويحتاج إلى عملية قسطرة بالونية لتوسيع الشرايين.

والتقى المحافظ بأحد أفراد أسرة الطفل، للاطمئنان على الحالة الصحية للطفل، ومتطلبات علاجه، حيث استمع له مؤكدا له أن مكتبه دائما مفتوح لكل المواطنين، وأنه سيسعى لتلبية مطلب الأسرة، وسيتابع حالة ابنهم حتى تماثله للشفاء.

كما كلف المحافظ السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا بمتابعة الحالة بنفسه حتى إجراء العملية له، وسرعة التواصل مع مسؤولي الصحة بالمحافظة، والمستشفى الجامعي لإمكانية إجراء العملية بأقصى سرعة ممكنة، والذي أفاد بأنه تواصل مع جمعية الأرومان بخصوص الموضوع، والتي تكفلت بإجراء العملية له بالمستشفى الجامعي.

ومن جانبه أفاد الأستاذ ضياء أنور مدير مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة، أنه بالفعل تم تحديد موعد إجراء العملية بالمستشفى الجامعي في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه ستتم المتابعة اليومية للحالة حتى إجراء العملية.