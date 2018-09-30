سامي : الهدف الملغي صحيح ولا يوجد اختلاف بين النجوم والإنتاج

يرى أحمد سامي المدير الفني الجديد لفريق النجوم أن مستوى فريقه لا يختلف عن الإنتاج الحربي على أرضية ملعب المباراة.
وقال سامي في تصريحات لقناة أون سبورت عقب المباراة: " الهدف الذي أحرزناه وتم ألغائه من قبل حكم المباراة، أرى أنه هدف صحيح غير محتسب لا توجد مشكلة به".
وأَضاف: "سنعمل على تطوير أداء اللاعبين وتحسين نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة، ولكن يتصادف بأن هناك لاعبين كثيرين بالفريق يخوضون أول موسم لهم بالدوري الممتاز".
وعن سؤاله حول إمكانيات النادي قال: "كل فريق بالدوري لديه إمكانيات مختلفة عن الأخر، ولكن أعمل على إمكانيات النجوم الحالية وإمكانيات لاعبيها".
يذكر أن أحمد سامي قد تلقى أول هزائمه مع النجوم أمام الإنتاج الحربي 1-0، بالمباراة التي أقيمت ضمن الأسبوع التاسع من منافسات الدوري الممتاز.(طالع التفاصيل).