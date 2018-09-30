سامي : الهدف الملغي صحيح ولا يوجد اختلاف بين النجوم والإنتاج

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يرى أحمد سامي المدير الفني الجديد لفريق النجوم أن مستوى فريقه لا يختلف عن الإنتاج الحربي على أرضية ملعب المباراة.

وقال سامي في تصريحات لقناة أون سبورت عقب المباراة: " الهدف الذي أحرزناه وتم ألغائه من قبل حكم المباراة، أرى أنه هدف صحيح غير محتسب لا توجد مشكلة به".

وأَضاف: "سنعمل على تطوير أداء اللاعبين وتحسين نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة، ولكن يتصادف بأن هناك لاعبين كثيرين بالفريق يخوضون أول موسم لهم بالدوري الممتاز".

وعن سؤاله حول إمكانيات النادي قال: "كل فريق بالدوري لديه إمكانيات مختلفة عن الأخر، ولكن أعمل على إمكانيات النجوم الحالية وإمكانيات لاعبيها".

يذكر أن أحمد سامي قد تلقى أول هزائمه مع النجوم أمام الإنتاج الحربي 1-0، بالمباراة التي أقيمت ضمن الأسبوع التاسع من منافسات الدوري الممتاز.(طالع التفاصيل).