مدرب فرنسا يتضامن مع بوجبا ضد مورينيو

دافع ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا بطل العالم عن لاعبه بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بعض الازمات التي يعيشها بالشياطين الحمر بالأونة الأخيرة.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية تصريحات ديشامب يقول خلالها أن يونايتد لا يجب أن يتوقع من بوجبا القيام بكل شيء بمفرده، فهو لاعب ضمن مجموعة والجميع يحمله ما هو فوق طاقته.

وقال "بالنسبة لبوجبا فالأمر لا يعتمد عليه فقط، بل على الفريق الذي يلعب فيه أيضًا، والطريقة الجماعية للعب، لاعب واحد لا يجعل الفريق يفوز، إن صورته في وسائل الإعلام تجعل كل شيء معقدًا، مبلغ انتقاله إلى يونايتد تسبب له في أزمة كبيرة مع الفريق، ولم يتم إدارة الأمر بالشكل المناسب".

واختتم حديثه قائلاً "لقد أخذ الكثير من الأشياء على نفسه، لقد كان قائدًا، في كل مرة كان عليه أن يتحدث كان إيجابيًا للغاية، إنه يستخدم كلمات جيدة ويعبر بشكل جيد، هو واحد من القادة الذين حملوا الفريق على عاتقهم، المجموعة كانت بحاجة له، وفي الملعب يقوم بفعل ما يجب عليه القيام به".

يذكر أن بوجبا دخل في أزمات عديدة هذا الموسم مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، وكان دائم الانتقاد لطريقته الدفاعية وأسلوب إداراته للفريق، ما أدخله في أزمة دائمة مع البرتغالي المثير للجدل الذي طالب بإبعاده عن الفريق لو استمر في افتعال الأزمات كذلك.