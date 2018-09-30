«التضامن»: اجتماع للفرق المحلية بـ5 محافظات لتفعيل مكاتب التوجيه الأسري

استضافت الوحدة المركزية للبرنامج القومي "حماية الأطفال بلا مأوى"، ممثلي الفرق المحلية في 5 محافظات هي "المنوفية والشرقية وبني سويف وأسيوط والمنيا"؛ وذلك لبدء تفعيل مكاتب المراقبة الاجتماعية ومكاتب التوجيه الأسري التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والتنسيق مع فريق إدارة الحالة التابع للبرنامج.

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان، اليوم الأحد، أنه تم خلال الاجتماع، بحث بعض التحديات المتعلقة بملف "حماية الأطفال بلا مأوى" ووضع آليات جديدة لإدارة حالات البرنامج.

وأضاف البيان، أن الاجتماع يعقد ضمن سلسلة اجتماعات مع الفرق المحلية وممثلي مكاتب الحالة بمحافظات القاهرة الكبرى والجيزة، لتفعيل منظومة إدارة الحالة، والمساعدة في دمج الأطفال داخل أسرهم أو إلحاقهم بمؤسسة رعاية، وكذلك استيفاء استخراج كل الأوراق الثبوتية الخاصة بالطفل والأسرة، واستكمال إجراءات إلحاق الطفل بالمؤسسة.

كما يبحث الاجتماع عمل زيارات لمتابعة الآليات، وتفعيل مكاتب المراقبة والتوجيه والاستشارات الأسرية.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامج "حماية الأطفال بلا مأوى" بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" في 10 محافظات مستهدفة، هي "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، السويس، بني سويف، أسيوط، المنيا"، ومن خلال 21 مؤسسة رعاية اجتماعية تقدم الرعاية للأطفال، و17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الرعاية للأطفال.