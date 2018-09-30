الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الهلال بالسوبر المصري السعودي

خصص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية مكثفة خلال مران الأبيض اليوم، استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي يوم 6 أكتوبر المقبل، في السوبر المصري السعودي بالرياض.

وعمل جروس ، علي تقسيم لاعبي الفريق الي أربع مجموعات، حيث تقوم كل واحده بعمل اطالات قصيره، بعدها تأهيل بالكرة من خلال تخطي الاقماع، وذلك تحت اشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال وأمير عزمي المدرب المساعد.

ويسعي الجهاز الفني رفع معدل اللياقة البدنية لدي اللاعبين، استعداداً للمباريات المقبلة للفريق .

وفي المقابل أدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الزمالك أمام القادسية الكويتي الأخيرة، تدريبات تاهيليه بالجري الخفيف حول الملعب ، وذلك عقب ادائهم الفقره التأهيلية الاولي مع باقي المجموعه.

وعقب ذلك غادر اللاعبون الملعب، لتأدية تدريبات فى الجمانيزيوم النادي بهدف الاستشفاء، حيث فضل الجهاز الفني تخفيف الحمل التدريبي علي هذه المجموعه حتي لا تتعرض للاجهاد.

وكان الزمالك تأهل إلى دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعد تخطيه القادسية الكويتي يوم الجمعة الماضي "تابع التفاصيل"