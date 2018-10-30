قراصنة يختطفون 11 شخصا بينهم 8 بولنديين قبالة سواحل نيجيريا

ذكرت شركة للشحن ووسائل إعلام رسمية بولندية أن قراصنة اعتلوا سفينة حاويات قبالة ساحل نيجيريا واختطفوا 11 فردًا من الطاقم بينهم 8 بولنديين.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء أمس الاثنين، عن شركة "ميد أوشن" في بيان، قولها، إن القراصنة هاجموا السفينة "بوميرانيا سكاي" التي كانت متجهة إلى ميناء بوني النيجيري السبت الماضي واختطفوا 11 من أفراد الطاقم.

وذكرت الشركة أن 9 آخرين من أفراد الطاقم بقوا على ظهر السفينة ولم يصبهم أذى.

وأضافت "أولويتنا هي ضمان إطلاق سراح أفراد الطاقم الأحد عشر المخطوفين في أقرب وقت، ونعمل مع شركائنا والسلطات المحلية من أجل ذلك".