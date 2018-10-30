قال المهندس هاني عازر، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي، إنه لابد من تكاتف المصريين لتحقيق الإنجازات، مشيرًا إلى تحقيق مصر خلال الأعوام الماضية إنجازات كبيرة على الصعيد الإنشائي.

وأضاف في تصريحات لقناة «Ten»، من ألمانيا، مساء أمس الاثنين، أن حفر قناة السويس الثانية وتدشين الأنفاق الأربعة أسفلها في وقت قصير هو إنجاز غير مسبوق، متابعًا: «المصريون فعلوا المستحيل بالفعل، وحفر قناة السويس في عام لا تقدر ألمانيا على تنفيذه، وكذلك أنفاق بورسعيد».

وأكمل: «أنا مهندس أنفاق، ولم أكن أستطيع تنفيذ هذا المشروع في مثل هذه المنطقة صعبة التربة في عام ونصف»، مشيرًا إلى تسويق هذا مشروع أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد، عبر التحدث في محاضرات بمؤتمر الأنفاق الدولي في ألمانيا.

وذكر أن الشباب المصري والشركات المصرية يمكنها المشاركة في مشروعات بالقارة الأوروبية، بعد حصولها على خبرة كبيرة، موضحًا أن ألمانيا تفتقر للشباب، وبدأت في الاتجاه لدول أفريقية لتعليم شبابهم وتوطينهم في المجتمع الألماني.