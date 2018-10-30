بمناسبة الذكرى الـ٤٨ لوفاة جمال عبدالناصر

السفير محمود كريم يكتب عن: ذكرى ليلة لا تنسى فى الأبيض «غرب السودان»

كانت الأيام تسير متثاقلة فى غرب السودان، حيث بعثت فى أول مهمة لى بالخارج للعمل فى القنصلية الوحيدة فى الأبيض وكنت أول قنصل عام بالنيابة فى تاريخ وزارة الخارجية يعين رئيسا لبعثة طول مدة الخدمة فى الخارج وهو ملحق تحت الاختبار.

وبذلك كنت أيضا عميدا للسلك الدبلوماسى الذى يتكون منى فقط.

كانت هذه القنصلية تقع على رأس «درب الأربعين» الذى تسلكه عشرات الآلاف من الجمال السودانية فى طريقها إلى «دارو» فى محافظة أسوان فى مصر، ثم إلى إمبابة بالجيزة.

وكانت القنصلية من قبل مركزا يقدم باسم مصر إلى أهالى غرب السودان المعونات الغذائية والأهم الكساء الذى كان أهل الغرب محتاجين له بشدة لأنهم يغطون أجسادهم بقليل من القماش الذى كانت تقوم به المغازل فى «نجادة» مركز قوص بقنا ثم يرسله التجار إلى غرب السودان.

وقد عرف المصريون فى هذا العهد «بالنجادية» قبل الحكم المصرى الإنجليزى.

وكان اختصاص القنصلية غرب السودان وجنوب السودان الذى استقل بعد ذلك وأصبح دولة مع أهميتها التى لا تحتاج لأى بيان.

وكان اسمى مكتوبا بالقلم الرصاص الذى فى آخره أستيكة كما كان يقول لنا مدير شئون السكان بالوزارة لتحفيزنا على العمل أثناء فترة الاختبار.

لم يكن فى «الأبيض» أى مكان للذهاب إليه للترويح عن النفس سوى سينما واحدة هى سينما «عروس الرمال» وما دام لا يوجد هناك تليفزيون أو حتى إذاعة تصل للأبيض من مصر ولا حتى من الخرطوم ولا حتى اتصال تليفونى إلا بمجهود شاق.

كانت زوجتى قد ذهبت للقاهرة لوضع ابننا الثانى بعد علاج خاطئ لمدة عام فى الأبيض مازالت تعانى منه حتى الآن.

وكنت محبطا بشدة إذ إن أطروحتى للماجستير فى معهد الدراسات الإفريقية بعد أن أنهيت عامين دراسيين فيه حيث كنا ندرس فى إحداهما السودان من جميع النواحى «تاريخ ــ جغرافيا ــ القبائل ــ مياه النيل ــ الثروة الاقتصادية وغيرها..».

وربما كان هذا هو الدافع إلى نقلى إلى هذه القنصلية.

كما كنت محبطا لأنه بعد الانتهاء تقريبا من إعداد الرسالة عن «اقتصاديات الصمغ العربى فى السودان» وكانت حينئذ ــ أول دراسة تتناول هذا المحصول السودانى المهم فى جميع النواحى ــ «الزراعية والصناعية وسير القبائل فى نطاق الصمغ» لم تسبقها ولا تليها دراسة إلى الآن ــ على حد علمى ــ لكنه للأسف الشديد دخلت المعزة التى كان يمتطيها ابنى إلى غرفة المكتب والتهمت الأوراق المكتوبة والتى لم يكن هناك وقتها لا ماكينة تصوير ولا حتى ورق كربون وأدى غيظى لذبحها مما جعل ابنى حتى اليوم (٥٢ عاما) لا يتناول اللحوم حزنا عليها وحتى وهو فى نيوزيلاندا.

وكان الذهاب إلى سينما «عروس الرمال» حيث للقنصل المصرى، وكذلك المحافظ، ومدير عام الشرطة، وقائد القيادة الوسطى لكل منهم «لوج» مخصص له إذا حضر يشغله وإذا لم يحضر لا يشغله أحد ويعرض كل يوم فيلم مختلف من أفلام عائلة «ديجانجو» أيام استكشاف الغرب الأمريكى.

ذهبت للسينما فى مساء هذا اليوم (٢٨/٩/١٩٧٠) وهى على بعد أمتار قليلة من مبنى القنصلية المقسم بقسمين: أحدهما للعمل، وآخر لدار السكن وكان زميلى الملحق الإدارى فى إجازة وكنت هناك وحدى مع معاون خدمة.

عدت فى تلك الليلة ووجدت القنصلية مضاءة أنوارها استقبلنى يونس معاون الخدمة ظننت أولا أن حادثا خطيرا يمس أحد أطراف أسرتى إلا أنه أشار باكيا إلى مكتبى حيث وجدت المحافظ/ محمد عباس فقير، وقائد القيادة الوسطى اللواء/ إبراهيم أبوالفتح الضوى، وقائد الشرطة العميد/ عبدالمنعم جاويش ولفيفا من كبار المسئولين قالوا لى: هل لم تعلم للآن؟ كانت كل خلية فى جسدى مستعدة لسماع حادث جلل «البقاء لله جمال عبدالناصر انتقل إلى رحاب الله»، وجدت كرسيا فجلست، لم يمهلونى للبكاء، كان أداء الواجب هو همى الأول والأخير أن أكون كفؤا للتعامل مع هذا الموقف، لم يتوقف المحافظ بل قال لقد وصلنا أن الجماهير فى غرب السودان بدأت للزحف سيرا على الأقدام وستسير طول الليل لتصل هنا فى الصباح ليقدموا لك العزاء فى هذا البطل العزيز على شعب السودان والأمة العربية كلها.. استعد، وقال المحافظ: إننا سنترك لك اليوم الأول ثم ندعوك للوقوف معنا فى السرادق الذى ستقيمه المحافظة حيث إن قبائل جنوب كردفان وشماله لم تصل فى مسيرتها غدا لكنها ستصل بعد ذلك.

استعد! كيف أستعد؟ وبأى طريقة أستعد؟ وعلام أستعد؟

قال اللواء الضوى: وهو ينصرف القيادة الوسطى جاهزة لأى طلب لك.

كان على أولا أن أجهز هذا المبنى الصغير «قنصلية مصر» لتكون وسط عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأولاد وكان مجرد تقديم المياه لهذه الأفواج التى سترد فوق الخيال.

طلبت من إحدى المدرسات المصريات المنتدبات أن تكون فى القنصلية صباحا لتستقبل معى النساء.

ذهبت أصلى الفجر فى المسجد وقليلا ما كنت أفعل ذلك لأن الحياة البرية فى الأبيض كانت تضم عددا من الحمر الوحشية والذئاب وأنواعا من الكلاب المفترسة عدا الثعابين والعقارب.

يارب إن جمال عبدالناصر قد مات، أخذته إلى جوارك أما أنا الآن هنا.. ثبتنى وأيدنى يا رب ووفقنى لأن أكون أهلا للقيام بهذا الواجب.

وفى الصباح بدأت طلائع القادمين سيرا على الأقدام طول الليل تصل إلى رحاب القنصلية هؤلاء هم الأنصار الذين توارثنا دارسين ومبعوثين ومسئولين على أنهم لا يكنون لمصر أى حب وهى التى كانت تحتلهم مع القوات البريطانية.

خيل إلى بعد أن وصلت الجماهير الغفيرة للقنصلية أنه لم يكن هناك فى غرب السودان أحد إلا قدم إلى القنصلية: لا أحد فى الحقول أو الجبال أو الصحارى أو المراعى.

جمال عبدالناصر مات، وعندما انتصف النهار خرجت لأتحدث إليهم ماذا تقول عن جمال عبدالناصر لجماهير غرب السودان؟ كنت قد أعددت طوال الليل كلمة لألقيها، إلا أنك أمام هذه الحشود يتبخر تماما ما أعددته سلفا.

تحدث متحدث منهم عن عظمة جمال عبدالناصر وقيادته التاريخية للأمة العربية ثم قمت لأقول إذا كان جمال عبدالناصر قد مات فإن القومية العربية لن تموت وكرامة الشعوب لن تموت، إنكم تعبرون أصدق تعبير أن ما غرسه عبدالناصر من قيم ومبادئ أشعرتنا جميعا بقوتنا إزاء الاستعمار لن تموت ولا العروبة ولا الوطنية ولا الأخوة بين الشعب السودانى الشقيق، قالوا لنا إن غرب السودان لا يحب مصر ولا جمال عبدالناصر وها أنتم القادمون سيرا على الأقدام تقولون شيئا مختلفا كلكم جمال عبدالناصر كلكم سيسعى لتحقيق آماله التى لم يمهله القدر لتحقيقها وهو يحاول وقف القتال الدامى بين الفلسطينيين والأردنيين ونزلت درجات قليلة من سلم المكتب لأحيى هؤلاء القادمين للعزاء كل منهم يريد أن يشد على يدى كل منهم ومنهن يقول لمصر شدى حيلك يا مصر نحن معك أمة واحدة ومصابك مصابنا جميعا.

بعد يوم طويل أمسكت التليفون لأقول للسفير كمال خليل فى الخرطوم شقيق رئيس الوزراء السابق مصطفى خليل ولزملائى عطية كرم ــ كامل سليمان ــ أمين جبر، شدوا حيلنا، قالوا: كانت إذاعة الخرطوم تذيع خطابك وسط الجماهير.

لا شك أنها كانت دقائق عصيبة هى التى حاولت أن أؤدى الواجب لجمال عبدالناصر ولبلدى وللسودان وللأمة العربية وبعد أن انتهيت من العمل الرسمى كان لى أن أترك لدموعى العنان ووداعا لرباطة الجأش وإلى الغد فى سرادق المحافظة مع الرسميين والشعب السودانى فالخطب واحد وليس منا إلا وهو مكلوم وملتاع على هذه الأمة التى لا تعقم أن تلد الأبطال.

هذه الكلمات مكتوبة الآن أكتوبر ٢٠١٨ بدون الرجوع لأى مرجع (ذاكرة فقط) لذلك أضيف أننى فى كلمتى لجماهير شعب الأبيض وغرب السودان قلت: إنكم يا شعب السودان وقد جاءكم جمال عبدالناصر مهزوما عقب حرب ٦٧ فى أو مؤتمر قمة عربى بعدها وكان قد اعترف بمسئوليته الكاملة عن النكسة إنكم حولتم الهزيمة إلى نكسة بأن حملتم سعادة جمال عبدالناصر على الأكتاف من المطار لمقر الاجتماع، ابديتم لجمال عبدالناصر موقفكم وموقف الأمة العربية الذى صدر فى اللاءات الثلاثة لعدم الاعتراف بإسرائيل أو التسليم لها.