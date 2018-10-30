الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 12:48 م القاهرة القاهرة 27.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تتوقع من بطل دوري أبطال إفريقيا 2018؟
النتـائـج تصويت

الشيعة في العراق يحيون ذكرى أربعينية الإمام الحسين

كربلاء- د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:52 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:52 ص

أحيا الشيعة في العراق اليوم الثلاثاء، ذكرى أربعينية الإمام الحسين، في ظل إجراءات أمنية مشددة خاصة حول الأضرحة المقدسة.

وبلغت ذروة إحياء المناسبة في مدينة كربلاء في صحن الإمام الحسين، بعدما توافد إلى المدينة مئات الآلاف من المشاركين يرتدون الملابس السوداء.

ونشرت السلطات العراقية الآلاف من عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية والأجهزة الاستخباراتية والحشد الشعبي، فضلا عن أكثر من 40 مروحية لتأمين مواكب الزوار في مدينة كربلاء والطرق المؤدية إليها من جميع المحافظات.

وتوافد للمشاركة في المناسبة مئات الآلاف من الأشخاص القادمين من إيران ولبنان وباكستان ودول الخليج العربي والهند وجاليات عراقية مقيمة خارج البلاد.

وقد وفرت السلطات العراقية أسطولا كبيرا من الحافلات ووسائل النقل لتأمين حركة تنقل الزوار.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك