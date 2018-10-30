«الزراعة»: تصدير 31 ألف شتلة لـ7 أصناف فاكهة إلى الكويت والإمارات

قال تقرير صادر عن الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، اليوم، إن لجنة التقاوى وافقت على تصدير 31 ألف شتلة من العديد من أصناف شتلات الفاكهة إلى دولة الكويت والإمارات تنطبق عليها جميع المعايير والاشتراطات.

وأضاف تقرير المحاصيل الزراعية، أنه من بين الموافقات تصدير 1000 شتلة مانجو زبدية مطعومة، وزيتون عجيزى، ويوسفى بلدى، وعنب بناتى، وليمون، وجوافة بناىتى إلى دول الكويت، والموافقة على تصدير 30 ألف شتلة "فروالة فريش" إلى دولة الإمارات خلال أسبوع.

وأوضح التقرير أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، موضحا أن مصر من الدول الرائدة فى تصدير الشتلات، وفقًا للمواصفات القياسية العالمية.

وأكد أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تكون فى المشتل وتحت إشراف الوزارة، وتنطبق عليها جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.