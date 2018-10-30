ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف في إيطاليا إلى 9 قتلى

لقى ثلاثة أشخاص آخرون حتفهم في إيطاليا اليوم الثلاثاء عقب هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف في أنحاء البلاد، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الطقس السيئ إلى تسعة قتلى.

وقد لقى رجل إطفاء حتفه خلال عمليات إغاثة في منطقة ساوث تيرول بالقرب من الحدود النمساوية، كما لقيت سيدة في منطقة ترينتينو حتفها.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "انسا" اليوم الثلاثاء أن رجل الإطفاء لقى حتفه نتيجة سقوط شجرة عليه، في حين تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثة السيدة من انهيار طيني طمر منزلها.

وأضافت الوكالة أن شخصا آخر كان يقومبتوجيهطائرة ورقية لقي حتفه بالقرب من منتجع ريميني الساحلى عقب أن ضربته عواصف قوية وأدت لاصطدامه بجرف صخري.

ومازال عشرات الآلاف من المواطنين في شمال إيطاليا يعانون من انقطاع الكهرباء، كما أنه تم إغلاق المدارس كإجراء احترازي في عدة مدن تشمل روما ونابولي وفينيسيا.