خالد سليم وفرقة ابن عربي ضمن فعاليات شهر نوفمبر بمركز مكتبة الإسكندرية

ينظم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات شهر نوفمبر 2018، مجموعة من الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية المتنوعة، حيث يستهل أسبوعه الأول يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر، بفرقة "ابن عربي" من المغرب والمعروفة على مستوى الوطن العربي بموسيقاها وأغانيها الصوفية.

ويُقام يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر، حفل العزف الفردي لمدرسة الفنون، وكذلك حفل الجسر المصري الأيرلندي مع الصويلست هارب منال محي الدين من مصر، وآن ماري أوفاريل من أيرلندا.

أما يوم الأحد 4 نوفمبر، يلتقي الجمهور مع العرض المسرحي "أهلا يا بكوات"، من تأليف لينين الرملي، وإخراج محمد عبد المولي، وكذلك عرض فيلم "فجر يوم جديد"، والذي يأتي في إطار الاحتفال بمرور 10 سنوات على رحيل المخرج يوسف شاهين.

كما يُعرض يوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر العرض المسرحي "حانة الأقدار"، من تألف سامح عثمان، وإخراج علي عثمان، والمأخوذ عن مسرحية "هاملت" لوليام شكسبير، ويروي أسطورة إيزيس وأوزوريس والموروث الصعيدي، على أن تختتم فعاليات الأسبوع الأول لشهر نوفمبر، يوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر بالحفل الموسيقي للفنان خالد سليم.