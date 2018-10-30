معهد العالم العربي بباريس يحصل على أضخم تبرع فني في تاريخه على الإطلاق

في أضخم تبرع فني من نوعه على مدار تاريخه، حصل معهد العالم العربي "IMA" في باريس، على واحد من أكبر التبرعات في تاريخه على الإطلاق من تاجر وجامع الأعمال الفنية الفرنسي كلود لومان وزوجته، فقد تبرعا بنحو 1300 عمل فني للمعهد، تعود إلى فنانين من أصول عربية.

وذكر بيان صادر عن معهد العالم العربي، أن الزوجين أطلقا صندوقا دائما للتبرع - أطلق عليه اسم "صندوق كلود أند فرنس ليماند" - والذي سيتم استخدامه لتأمين الاستحواذات وتنظيم المعارض وأعمال الأبحاث ونشر الكتالوجات الفنية.

وتشمل الأعمال التي تم التبرع بها لوحة "الحب أزرق، أبيض، أحمر" 2014 التي نفذتها المبدعة من أصل جزائري زليخة بوعبد الله، ولوحة "لأوب" 2003، التي نفذها الرسام التشكيلي اللبناني الراحل شفيق عبود.

كما يشمل التبرع 23 عملا فنيا للفنان السوري يوسف عبد القير، يعود تاريخها إلى عام 1991 حتى 2017، والتي تقدم صورة دراماتيكية عن الاستشهاد في سوريا.

وصرح المتحدث باسم المعهد، بأنه قد تم شراء رسم أعمال من المبدعة المصرية عايدة أيوب" إلى جانب رسم بالحبر للفنان عبد الهادي الجزار.

ومن المنتظر أن يقوم المعهد بإقامة معرض لإلقاء الضوء على هذه الإبداعات الفنية على أن تستمر فعالياته حتى 10 مارس 2019.