رئيس «محلية النواب»: ضبط منظومة المحاجر محل اهتمام الرئيس السيسي

بدوي النويشي: إغلاق المحاجر المخالفة وتنفيذ أحكام البراءة بحق مالكي سيارات نقل المواد الحجرية أبرز التوصيات



قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا حول ملف المحاجر، وتراخيص المنظومة مؤخرا.

وأضاف في اجتماع اللجنة اليوم (الثلاثاء) إن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أبلغه بهذا الاجتماع الذي جاء بعد تقدم النواب عبد العزيز الصفتى وبدوى النويشى وسمير رشاد أبو طالب وعصام خلاف ومحمود بدر، بطلبات إحاطة حول المحاضر المحررة لأصحاب سيارات النقل الثقيل فى معظم المحافظات وخاصة بالقاهرة، بواسطة إدارة المحاجر بالمحافظة، وما يترتب على تلك المحاضر من أحكام بالسجن على بعض أصحاب السيارات، رغم سدادهم جميع الرسوم المقررة، بالإضافة إلى قيام مشروع المحاجر التابع لمحافظة المنيا بتحصيل قيمة المخالفات المستحقة على أصحاب المحاجر.

وأضاف السجيني: «نعمل جميعا في قارب واحد، ووزير التنمية المحلية سيطمئن السادة النواب في اجتماعنا اليوم، خاصة وأن لهذا الملف أكثر من بعد، منها ما يتعلق بتعظيم موارد مالية للدولة، وكذلك حماية العاملين فى هذا القطاع، وإذا كان هناك خلل فى المنظومة وتفعليها، فلابد أن نواجه هذا الخلل ونعالجه».

وأشادت اللجنة باسم نوابها، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بحل مشكلات المحاجر والعاملين فيها، لظبط منظومة تراخيصها ومنع إهدار المال العام.

وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية النائب بدوى النويشى، إن توصيات اللجنة في هذا الصدد تضمنت إلزام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق بين المحافظات وخاصة محافظات المنيا وبنى سويف والقليوبية والقاهرة من أجل ضبط منظومة تراخيص المحاجر وحسن استغلالها لمنع إهدار المال العام، وكذلك توجيه الوزارة بإغلاق المحاجر المخالفة، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لضبط المنظومة، والالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالبراءة على بعض مالكي سيارات نقل المواد الحجرية.

وفي السياق نفسه، استقبلت اللجنة اليوم، وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، للاستماع إليه فيما يخص التوصيات الصادرة من اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، بشأن طلبات الإحاطة التي ناقشتها، بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية.