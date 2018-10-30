قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أجرى زيارات حتى الآن لـ6 محافظات بالصعيد والدلتا، مشيرًا إلى حرصه على تفقد المستشفيات والمدارس بشكل خاص خلال زياراته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، أن «مدبولي» وجه باستكمال العمل في معهد أورام تحت الإنشاء خلال زيارته لمحافظة الشرقية بعد أن توقف إنشائه بسبب شركة المقاولات المسؤولة عن تنفيذه؛ لعدم حصولها على التعويضات المناسبة من الحكومة بعد تعويم الجنيه، موضحًا أن رئيس الوزراء، تواصل مع رئيس لجنة التعويضات، وطالبة بمنح الشركة ما تستحقه وفقًا للقانون حتى تتمكن من استكمال المشروع.

وأشار إلى توجيه رئيس الوزراء، بشكل عام بصرف التعويضات لأي شركة لم تحصل على التعويض المناسب لاستكمال المشروعات المتوقفة، موضحًا أن «مدبولي»، يحرص على التحاور مع المواطنين في جميع المواقع بالمحافظات التي يزورها، للتعرف على مشاكلها والعمل على حلها.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، زيارة لمحافظة الشرقية، تفقد خلالها عدد من المؤسسات والمشروعات الجاري تنفيذها، وتعد هي الزيارة السادسة لمحافظة بعد زيارته أسيوط وسوهاج وقنا والدقهلية وبورسعيد.