مجدى سراج الدين يكتب: من الأمل إلى السراب

فى نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضى تم لصقق بوستر على معظم المبانى وعلى السيارات فى مصر المحروسة يحمل جملة واحدة هى (الوفد هو الامل) وذلك لإعلان نبض الشارع المصرى عن أمله فى أن حزب الوفد الجديد والذى وافقت على تأسيسه لجنة الأحزاب الحكومية فى 4 فبراير 1978 سيقوم بتحقيق أهدافه التى لم يتم تحقيقها بعد مرور أكثر من ربع قرن من الزمن منذ «الانقلاب العسكرى» فى 23 يوليو 1952.

وذلك ثقة منه فى تاريخ الوفد العريق والذى أسسه الزعيم الخالد سعد زغلول وأن بعض المتفائلين ظنوا انه سيكون حزب الأغلبية التى ستشكل الحكومة وأن كان بعض الظن إثما، أما بعض المتشائمين فاكتفوا بأن يكون حزب المعارضة الأول ولكى تكون هناك ديمقراطية حقيقية يتبادل فيها السلطة الأحزاب الحقيقية على الساحة وليست الأحزاب التى يصدر بانشائها قرار من السلطة وليست من رحم الأمة.

وفى بدايات أيام الحزب والذى كان قيامه على أيدى الشرفاء من الوفد المصرى والذين لم يغيروا مبادئهم وظلوا على العهد ثابتين نموذجا حقيقيا للحزب الشعبى مما جعل السلطة تتوجس منه خيفة ومن شعبيته فقامت الدولة بإصدار عدة قوانين مصادرة للحريات وخصوصا ضد الأحزاب وذلك بعد المؤتمر الشعبى الذى أقيم فى ميدان مسجد أبوالعباس المرسى بالإسكندرية فى مايو 1987 والذى أثبتته الجماهيرية الكبيرة لحزب الوفد الجديد مما أدى إلى أن قام حزب الوفد بحل نفسه أو كما قيل تجميد النشاط لكى يعاود النشاط فى 23 أغسطس 1983 ويخوض انتخابات مجلس الشعب 1984 ويحصل على ثمانية وخمسين مقعدا بمجلس الشعب وكانت فترة ثورية إلى حد ما وظهر الوفد كحزب معارض قوى.

وتم حل مجلس الشعب فى 1987 وخاض الوفد انتخابات مجلس الشعب فى عام 1987 وحصل الوفد على نصف المقاعد التى كانت له قبل ذلك.

وبدأ العد التنازلى لشعبية حزب الوفد ولا سيما أنه بدأ اختراق الحزب بصور مختلفة منها كثرة تغيير لائحة الحزب وقصر عضوية الحزب على الأعضاء الموالين لإدارة الحزب، وفصل أى عضو يعارض إدارة الحزب مما جعل كثيرا من قيادات الحزب الفاعلة تترك الحزب بعد فصلهم لمعارضتهم أو بالابتعاد عن الحزب وتجميد نشاطهم وفى الجمعية العمومية لحزب الوفد التى انعقدت فى سبتمبر 1994 وحيث تم تعديل اللائحة بحيث أصبح حزبا شموليا مثل الحزب الوطنى الحاكم فى ذلك الوقت وقد اعترضت على هذه التعديلات فى أثناء انعقاد الجمعية وبعدها على صفحات الجرائد والمجلات وأقمت خمس دعاوى قضائية لبطلان قرارات الجمعية العمومية المذكورة وبعدها تم فصلى عام 1994 ثم عدت إلى عضوية الحزب مرة أخرى عام 2000 بعد أن تعهد رئيس الحزب عام 2000 بإلغاء التعديلات الشمولية بلائحة الحزب والتى تم إقرارها 1994 وحتى عام 2004 لم يتم تنفيذ وعد الرئيس بإلغاء تلك التعديلات فقمت بإصدار نشرة غير دورية باسم (أحرار الوفد) طالبت فيها رئيس الحزب مرات ومرات بتنفيذ وعده ولم ينفذه فطالبته بالاستقالة واللجوء للجمعية لتنفيذ الوعد فرفض وقام بفصلى من عضوية الحزب فى فبراير 2004 والمطلب الرئيسى فى التعديلات المطلوبة بلائحة الحزب حتى يكون حزبا حقيقيا هى أن يكون لكل عضو فى الحزب الحق فى انتخاب قيادات الحزب كما يكون لكل عضو فى الحزب الحق فى الترشح لأى منصب قيادى حتى لو كان منصب رئيس الحزب أما الوضع الحالى فإن أعضاء

الجمعية العمومية والتى تم تغيير اسمها إلى (الهيئة الوفدية) يتم تعيين أعضائها من رئيس الحزب والمجموعة المتحولقة حوله والمستفيدة. فهم يحضرون أعضاء الهيئة الوفدية من القاهرة والمحافظات بسيارات على نفقة الحزب وإعاشتهم وغير ذلك طوال يوم الانتخاب.

ومنذ فصلى من عضوية الحزب 2004 تأكدت أن لا سبيل لعودة الحزب لوضعه الطبيعى إلا عندما يشعر كل عضو فى الحزب أنه شريك حقيقى وله حق الانتخاب والترشح. وأن الجمعية للحزب (الهيئة الوفدية) ليست المجموعة التى تحددهم الشلة التى تحيط برئيس الحزب لكى يعيدوا انتخابهم.

وفى أغسطس 2015 زارنى رئيس الوفد (د.السيد البدوى) وسألنى لماذا أنا مبتعد عن الحزب وليس لى نشاط فأخبرته أننى مفصول فقال اعتبر نفسك عدت عضوا بالحزب وأرسل لى بعدها كارنيه عضوية بالحزب كأننى عدت إلى الحزب. وأخبرته أننى لن أعاود نشاطى أو حتى سأذهب للحزب للزيارة إلا عندما يتم تعديل اللائحة وكنت قد جهزت البنود المطلوبة وأهمها حق عضو الحزب فى الانتخاب والترشح مثل الأندية واستأذن منى أنه سيقرأ هذه الطلبات على مؤتمر شباب الوفديين مساء نفس اليوم وفعلا علمت أنه قرأها عليهم وأن الجميع وافق عليها. وبعدها كان هناك احتفال الحزب بذكرى الزعماء سعد والنحاس وسراج الدين وقرأ د.السيد البدوى هذه التعديلات فى خطابه وصفق له معظم الحاضرين ثم بعد ذلك تم اجتماع للهيئة العليا للوفد وعرض د. السيد البدوى هذه التعديلات فتمت الموافقة عليها وتم نشر ذلك بجريدة الوفد. ومنذ ذلك التاريخ ولقد مضت ثلاثة أعوام ولم يتم تعديلات اللائحة بل إن الانتخابات الأخيرة لرئيس الحزب والذى فاز فيها الأستاذ بهاء أبوشقة تمت بنفس الطريقة وبأعضاء جمعية عمومية على المقاس وعلى ذلك ضرب بالتعديلات عرض الحائط فجميع رؤساء الحزب يصرون على أن يستمر أعضاء الجمعية العمومية ملكا ليمينهم وذلك بقصرهم على من يختاروه ومن الموالين لهم وفى أضيق الحدود حتى أن آخر جمعياته العمومية (الهيئة الوفدية) لم يصل عددها إلى ثلاثة آلاف عضو فهل من المعقول أن حزب الوفد العريق جمعيته بهذا العدد الضئيل بينما بعض النوادى الواقعة بالقاهرة فقط جمعيتها العمومية مئات الألوف من الأعضاء؟

مما سبق يتضح لكل ذى عينين أن جميع رؤساء الحزب الحاليين أو السابقين مصرون على أن تستمر الأوضاع كما هى حتى يمكنهم السيطرة على مفاصل الحزب وأن يستمر التأييد لهم فى فترات قادمة وكذلك المتحولقين حولهم فهم جميعا متأكدون أنه فى حالة أن يكون لكل عضو حق الانتخاب وحق الترشح فى أى موقع فإن القادة الحاليين سيجلسون على دكة الاحتياطى ولن يستطيعوا السيطرة على الحزب ولا على أعضاء الهية العليا وغيرها. والمتفائلون مثلى بعد أن ناضلنا وجاهدنا نحو ربع قرن لاصلاح أحوال الحزب المتردية والتى صار فيها حزب الوفد الجديد منضما للأحزاب الكرتونية الموجودة على الساحة السياسية ولا مستقبل له ما دام لا يقوم بتنفيذ التعديلات المطلوبة على لائحة الحزب وذلك لعدم إحساس كل عضو فى الحزب بأنه شريك حقيقى فى اتخاذ القرار

وليس رقما فقط عند القيام بتعداد أعضاء الحزب.

وأخيرا فإلى المناضلين والمجاهدين من الوفديين الشرفاء الذين ناضلوا وجاهدوا من أجل أن يتحقق البوستر الذى تم لصقه على معظم المبانى والسيارات فى مصر المحروسة والذى يحمل جملة واحدة هى (الوفد هو الأمل)، وختاما وبكل حسرة وبكل ألم نقول إننا جميعا لم نصل إلى الأمل المنشود وإنما وجدنا سرابا.