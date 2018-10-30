«البيئة»: السيطرة على حريق مقلب العبور العشوائي بنسبة 70%

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إجراءات التعامل مع حريق مقلب العبور العشوائي الذي يقع في الطريق الواصل بين جمعية عرابي ومدينة العبور، حيث تم السيطرة على الحريق بنسبة 70%.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الاثنين، أن جهاز مدينة العبور التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، دفع بــ13 سيارة قلاب و10 لوادر، للتعامل مع الوضع بالإضافة لقوات الحماية المدنية.

وجاء تحرك الوزارة استجابة لشكاوى الأهالي التي وردت لإدارة خدمة المواطنين بالوزارة، حيث تم تكليف مسؤولي الملف من قبل الوزيرة بالتعامل مع الموقف، وغرفة العمليات بمتابعة الوضع لحظة بلحظة.

وأشار البيان إلى أن جهاز مدينة العبور الجديد برئاسة المهندس وائل سمير، وقوات الحماية المدنية، بذلوا كل الجهد للسيطرة على الحريق ومتابعة الوضع بالمقلب العشوائي الذي يوجد به مخلفات بارتفاع 12 متراً، والموقع كان عبارة عن خور منخفض عن سطح الأرض بحوالي 42 مترًا وتم استغلاله للتخلص من المخلفات.