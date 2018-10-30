جهود دولية لإعادة بناء المتحف الوطني في البرازيل الذي تعرض لحريق مدمر

تساعد المؤسسات في جميع أنحاء العالم المتحف الوطني في ريو دي جانيرو على إعادة البناء بعد أن تعرض المبنى التاريخي لحريق مدمر في سبتمبر، لكن هناك مخاوف بشأن الكيفية التي سيؤثر بها رئيس البرازيل الجديد، يائير بولسونارو، عضو الكونجرس اليميني المتطرف على جهود إعادة الإعمار هذه.

فقد أطلقت منظمة اليونيسكو هذا الشهر بعثة طارئة لمساعدة المتحف على تقييم حجم الأضرار وتوجيه الجهود لإحياء المبنى وجمعه.

وتقول كريستينا مينياجزي المسؤولة عن المشروع في اليونسكو، إن المقتنيات المعروضة في المتحف يمكن إعادة تجميعها ببنود مماثلة تم التبرع بها من متاحف أخرى بحيازات مماثلة، مضيفة أن المنظمة التراثية "ستطلق نداءً رسمياً لجمع الأموال والمقترحات للمتحف"، كما أعلنت اليونسكو أنها سوف تتبرع بمحفوظات ثقافية أو أحافير ذات أهمية علمية من كل من الحدائق الجيولوجية العالمية الـ140.

وفقا لمينياجزي، فإن هذه التبرعات مخصصة للإدارة الجيولوجية وستتكون أساسا من الأحجار والمعادن.

كما تعهدت مؤسسة سميثسونيان في واشنطن العاصمة، ومتحف رويال بريتش كولومبيا، والسفارات الألمانية والإيطالية والفرنسية والسويسرية والإسبانية والأرجنتينية والصينية والبرتغالية والأمريكية بدعم جهود إعادة بناء المتحف الوطني في ريو دي جانيرو.

وأضافت المسؤولة عن المشروع من قبل منظمة اليونسكو: "الآن عليهم أن يحددوا نوع الدعم الذي سيعطونه، سواء كان ذلك في شكل مساعدة فنية أو قروض وتبرعات نحو إعادة بناء المجموعة".

وتتبرع القبائل البرازيلية الأصلية أيضًا بالأعمال الجديدة إلى المتحف، ويمكن للأشياء القديمة أن تأتي من الخارج، إلا أن أرشيفًا هامًا من التسجيلات التي تم حفظها في مركز المتاحف لتوثيق لغات السكان الأصليين "السيلين Celin" قد أتت النيران عليه بالكامل، ويحاول الباحثون الآن العثور على نسخ من التسجيلات، لكن هذا قد يكون عملية طويلة، فلم تكن المخزونات متجانسة - فكل إدارة وجمع لها نظام جرد مختلف ولم يتم تصنيف جميع البنود، لذلك من المستحيل في الوقت الراهن معرفة ما تم تدميره.

وفي هذا الصدد، أعلنت الأمم المتحدة أن عام 2019 هو السنة الدولية للغات السكان الأصليين بالبرازيل.

ويعمل حاليا، الفنيون التابعون لليونسكو والمتخصصون في مجال الكوارث الطبيعية مع الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو والمعهد البرازيلي للمتاحف ومعهد التراث التاريخي والتاريخي الوطني لجمع الأجزاء والقطع المعمارية من المجموعة التي تم دفنها في الحطام ولضمان عدم انهيار أجزاء من المبنى في العملية، ويمكن للباحثين الوصول إلى حوالي 20% فقط من المتحف، ولكن صور الطائرات بدون طيار كشفت أنه يمكن أن يكون هناك العديد من القطع القابلة للإنقاذ.