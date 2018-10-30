تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الثلاثاء، إنه «من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال البلاد».

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 17

وسط الدلتا 30 16

الإسكندرية 28 18

شرم الشيخ 31 23

أسوان 34 17