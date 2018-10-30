نفذت الوحدة المحلية لمركز دير مواس بالمنيا، أعمال رفع جميع المخلفات الزراعية والقمامة والحيوانات النافقة أمام حجز الحسابية على ترعة الساحلية ونقلها إلى المقالب العمومية.

يأتي ذلك استجابة لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بسرعة حل شكاوى أهالي قرية الحسابية، بشأن وجود مخلفات زراعية وقمامة وحيوانات نافقة أمام حجز الحسابية على ترعة الساحلية، وحرصا على متابعة منظومة النظافة وخلق بيئة صحية نظيفة للمواطنين وللحفاظ على مظهر جمالي وحضاري لائق.

وكان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا قد وجه رؤساء المراكز بتفعيل قرار المحافظة رقم 846 لسنة 2017 بشأن التدابير المتخذة حيال وسائل النقل المخالفة التي تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال أو المنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف وغيرها بجوانب الطرق وفي مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها، وتحصيل غرامة تقدر بمبلغ 15 آلاف جنيه تورد لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.