عرض ميزانية الاتحاد بالجمعية العمومية لتنس الطاولة

تعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لتنس الطاولة، اليوم الثلاثاء، بمجمع الاتحادات بمدينة نصر.
ومن المنتظر أن تشهد الجمعية العمومية، عرض ميزانية الاتحاد والحساب الختامي ، بالإضافة للائحة النظام الاساسي ، على أعضاء الجمعية ممن لهم حق الحضور، بعد أن تم اعتمادها من أعضاء المجلس بالأغلبية، خلال الفترة الماضية.
وتشمل الجمعية العمومية للطاولة 22 هيئة رياضية لها حق الحضور، ويكتمل النصاب القانونى بحضور 12 ، أي النصف ويزيد واحد، وحالة عدم اكتمال النصاب القانونى اليوم تقام غدا أيضا ولكن بحضور ثلث العدد .