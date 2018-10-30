عرض ميزانية الاتحاد بالجمعية العمومية لتنس الطاولة

ومن المنتظر أن تشهد الجمعية العمومية، عرض ميزانية الاتحاد والحساب الختامي ، بالإضافة للائحة النظام الاساسي ، على أعضاء الجمعية ممن لهم حق الحضور، بعد أن تم اعتمادها من أعضاء المجلس بالأغلبية، خلال الفترة الماضية.